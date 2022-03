Fin des gestes barrières : la grippe revient

Les symptômes ne trompent pas. Carolina a la grippe et son pharmacien n'est pas étonné. Le nombre de consultations médicales pour syndrome grippal a presque doublé en quinze jours. Ce centre SOS médecin de Côte-d'Or ne fait pas exception. La tournée de ce docteur commence d'ailleurs par un cas de grippe. Le virus sévit dans toutes les régions et toutes les catégories d'âge sont concernées. Un pic de l'épidémie surprenant. Traditionnellement, c'est plutôt en février qu'il apparaît. Pour cette épidémiologiste, la cause de ce rebond est assez simple. Pour elle, l'assouplissement des mesures sanitaires favorise la circulation du virus. Il y aurait également un effet météo. Les températures plus douces, ces derniers jours, encourageraient la propagation de la grippe. La campagne vaccinale vient de s'achever. Pourtant, dans cette pharmacie d'Île-de-France, les stocks sont toujours pleins. D'ailleurs, il reste possible de se faire vacciner, mais ce n'est plus remboursé. Cela coûte 10 euros. Outre cette mesure de précaution, les médecins rappellent qu'il faut respecter les gestes barrières, se laver régulièrement les mains et aérer le plus souvent possible. T F1 | Reportage C. Casanova, M. Brossard