Fin des prospectus publicitaires : les supermarchés perdants ?

Pour dénicher les bons plans et remplir leur caddie, les clients de l'enseigne Cora ne peuvent plus compter sur les catalogues promotionnels. Ils ont disparu depuis un an et certains les regrettent. Mais pour Cora, pas question de revenir en arrière. "L'arrêt des prospectus nous a permis de tester de nouveaux dispositifs promotionnels digitaux et donc de toucher de nouveaux clients", annonce Cora. Les applications qui ont remplacé les prospectus ne déclenchent pas les mêmes comportements chez le consommateur, selon Laura Bokobza, experte en gestion d'entreprise. Lidl l'a bien compris. Elle a diminué, mais pas totalement supprimé la distribution des catalogues, qui sont toujours aussi prisés. Une seule enseigne a réussi la transition, il s'agit d'“E.Leclerc”. Elle aurait selon les clients intensifié ses campagnes publicitaires dans la presse pour compenser la fin des prospectus. Une mesure sans impact pour son image et plus écologique. Chaque année, elle utilisait près de 50 000 tonnes de papier. TF1 | Reportage S. Cardon, S. Fortin