Fin des régimes spéciaux : qui est concerné ?

Il restait encore quelques régimes spéciaux, ils vont disparaître. RATP, industrie électrique et gazière, et banque de France. À partir du premier septembre 2023, les nouveaux embauchés seront au régime général. Trois exceptions subsistent : les marins pêcheurs, l’opéra de Paris, et la Comédie-Française. Néanmoins, ceux qui sont actuellement en poste et bénéficient d’un régime spécial devront, eux, faire des efforts. Exemple à la RATP, Mohammed Ahmane, 39 ans et conducteurs de métro. Aujourd’hui, il peut prendre sa retraite à 52 ans. Il a écouté Élisabeth Borne ce mardi après-midi, si la loi est votée, ce sera 54 ans. Efforts supplémentaires demandés également aux salariés des industries électrique et gazière. Certains pouvaient partir dès 57 ans, pour eux aussi, ce sera deux ans de plus. À la SNCF, les régimes spéciaux ont déjà été supprimés, mais tous ceux qui en bénéficient encore devront travailler deux ans de plus. La même règle va s’appliquer à tous les salariés de la fonction publique, y compris ceux dit en catégorie active les policiers, les surveillants de prisons ou les aiguilleurs du ciel. Ils conserveront l’impossibilité de partir de manière anticipée. Enfin, le calcul de leur pension restera déterminé sur leur six dernier mois de salaire. TF1 | Reportage F. Chadeau, E. Despatureaux, C. Chapel