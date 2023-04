Fin des tarifs réglementés du gaz : le casse-tête

Estelle Le Couvreur a reçu le courrier d’Engie en mars dernier. Il l'informe qu’à partir du 1er juillet prochain, elle ne sera plus aux tarifs réglementés. Sa facture est aujourd’hui à 116 euros par mois. Demain, combien paiera-t-elle ? Le formulaire est incroyablement complexe. Tentons d’y voir plus clair en faisant appel à notre expert en économie, François Lenglet. Lui aussi est perdu dans toutes ces indications. Le formulaire envoie même vers un site internet tout aussi confus. Combien paieront les clients cet été ? Engie a répondu que les prix seront fixés au mois de mai et pas avant. L'association de consommateurs UFC-Que choisir s'est penchée sur la question. Si les prix étaient calculés aujourd’hui, ce serait 3 % de hausse avec la nouvelle offre, "passerelle"d’Engie. "Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette nouvelle offre, il faudrait attendre le prix définitif du kWh le 1er juillet et ensuite de comparer grâce au comparateur en ligne", a conseillé Lucile Buisson, chargée de mission énergie, environnement et transports à UFC-Que choisir. La résiliation est sans frais et il n'y a pas de coupure d’alimentation ni de changement de compteur. Les deux millions trois cent mille clients du tarif réglementé peuvent aussi choisir un nouvel opérateur, à condition bien sûr de tout comprendre. TF1 | Reportage L. Romanens, G. Parrot