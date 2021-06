Fin du couvre-feu : ces professionnels qui se réjouissent

Pour Paul Bergougnoux, gérant du comptoir de l'Arc à Montpellier, la fin du couvre-feu est une bonne nouvelle, un plaisir de retrouver le métier de servir la clientèle. Au Bistrot de l'Aveyron, on embauche une personne supplémentaire à partir de dimanche. La cuisine va rester ouverte une heure de plus pour servir la clientèle jusqu'à 1h du matin, comme avant. Simon Prucel, le directeur, se prépare pour un troisième service de 22h à 23h. Retrouver du monde tard dans les restaurants, c'est un grand soulagement aussi pour les chauffeurs de taxi. C'est le cas pour Hakim Oualid. Il travaille de nuit, mais depuis plusieurs mois, il commence sa journée à 14h faute de clients après le couvre-feu. Dimanche, il retrouve sa vie normale, un chiffre d'affaires perdu depuis un an et demi qu'il pense pouvoir récupérer. Dans les salles de ce cinéma par contre, il n'y aura toujours pas de séance de fin de soirée le dimanche prochain. Il faudra attendre le 30 juin, comme prévu. Au Cinéma Diagonal, le directeur, Charlie Pereniguez nous explique que leur programmation est faite bien en amont et qu'ils ne peuvent pas faire revenir les employés du jour au lendemain à d'autres horaires.