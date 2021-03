Fin du diesel : des sous-traitants au bord du gouffre

Dans le Morbihan, les 340 salariés de la fonderie de Caudan se sentent abandonnés. Il y a deux semaines, la direction a annoncé que l'usine était à vendre. Raison avancée, un changement stratégique face à l'évolution du secteur automobile. "On l'a pris comme une trahison, comme un coup de poignard. Renault a mis une organisation en place pendant dix ans. Maintenant, ils nous expliquent que l'organisation qu'ils ont mise en place n'est pas rentable", confie Nicolas Del Sordo, un salarié de l'entreprise. La fonderie fabrique aujourd'hui des bras de suspension, des collecteurs d'échappement ou des éléments de boîte de vitesses. Des éléments de moteurs thermiques, qui pour la plupart n'existent plus dans les voitures électriques, désormais la priorité du propriétaire Renault. Le diesel n'a plus la cote. Il représentait 72% du marché en 2012. Actuellement, c'est 30%. L'essence aussi est en baisse. Le secteur a amorcé un virage radical vers l'électrique et a déjà provoqué des fermetures de sites comme celui d'Ibiden dans le Loiret, il y a un peu plus d'un an. Aujourd'hui, c'est une usine fantôme de 20 000 m².