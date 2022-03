Fin du masque : les sourires retrouvés

Après 19 mois, 86 semaines, ou encore 602 jours, nous avons retrouvé le sourire. Étienne Guerraud est le gérant du Café du commerce à Paris, apprécie la fin du port du masque. Ce patron de brasserie savoure aussi la suspension du pass vaccinal. Dans son restaurant, aujourd'hui, il a l'impression d'avoir surtout retrouvé de la courtoisie. Dans le Calvados, les élèves d'une école de Bayeux résument assez bien la situation. Ils trouvaient le masque "embêtant". L'institutrice, elle, trouve que "c'est vraiment une très bonne nouvelle". La fin du port du masque obligatoire enlève une barrière et leur permet de bien s'exprimer. Ceux qui travaillent dans le bruit et dans la chaleur, comme c'est parfois le cas à Photoffset à Saint-Laurent-du-Var, auront du mal à regretter le masque. Franck Vitaloni, le directeur de cette imprimerie des Alpes-Maritimes, nous le confirme. Ses salariés ont tous le sourire de ne pas l'avoir. Retirer le masque n'a rien d'une obligation. D'ailleurs, certains disent le garder pour protéger les personnes fragiles de leur entourage. C'est comme un nouveau départ, car bon nombre de nos compatriotes se sont connus pendant l'obligation du port du masque. Alors, n'hésitez pas à sourire dès que vous le souhaitez, car on a 602 jours à rattraper. T F1 | Reportage S. Millanvoye, N. Pellerin.