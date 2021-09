Fin du pass sanitaire : le Danemark retrouve la vie d’avant

Pour la première fois depuis cinq mois, ces Danois s'installent au restaurant sans devoir justifier de quoi que ce soit. "C'est un retour à la normale, ça fait du bien. Tout rentre dans l'ordre et c'est un vrai soulagement", se réjouissent-ils. C'est la fin du pass sanitaire et du masque au Danemark. Le QR Code disparaît du quotidien des Danois, dans les bars, les restaurants, les lieux de loisirs et de culture. Le pass n'est plus obligatoire nulle part dans le pays ni dans les commerces ni dans les écoles ni même dans les transports en commun. Dans le métro de Copenhague, tous les visages sont à découvert. Ces restrictions ont été levées puisqu'une très grande partie de la population est immunisée. 80% des plus de douze ans sont totalement vaccinés. Ce retour à la vie normale profite aux lieux accueillant du public comme les parcs de loisirs. Si la fréquentation a baissé de moitié en 2020, les visiteurs sont enfin de retour en 2021. Le Danemark aura levé l'ensemble de ses restrictions dans dix jours. Les boîtes de nuit et les grands événements sportifs n'exigeront, à leur tour, plus de pass sanitaire. L'objectif du gouvernement est d'avoir vacciné 90% de la population au 1er octobre.