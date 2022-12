Fin du ticket de caisse papier : ce sera pour avril

La disparition du ticket de caisse ne sera pas pour tout de suite. La fin de l'impression systématique des tickets est reportée de trois mois, pour des raisons de contexte économique. Avec la crise, les Français ont tendance à plus regarder les factures. Le gouvernement l'assure, ce n'est qu'un report. Cette mesure a pour objectif de réduire la production de déchets. Près de 30 milliards de tickets de caisse sont imprimés chaque année. Des papiers trop petits pour être correctement collectés et recyclés. De nombreux enseignes ont déjà arrêté de les imprimer, les remplaçant souvent par des e-mails. Mais les associations de consommateurs restent méfiantes. "C'est aussi une manière de constituer des banques de données de consommateurs, afin de les cibler commercialement", affirme Hervé Mondange, juriste de l'association de consommateurs Afoc. L'autre inquiétude concerne les personnes les plus éloignées du numérique. Pour elles et ceux qui le souhaitent, il sera toujours possible de recevoir un ticket après le premier avril. Mais il faudra pour cela, obligatoirement le réclamer. TF1 | Reportage L. Kebdani, S. Humblot, W. Wuillemin