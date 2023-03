Fin du ticket de caisse : prenez vos précautions !

Dans cette enseigne à Talence (Gironde), le ticket dématérialisé s’applique déjà depuis le début de l’année. La version papier sera supprimée le 1er avril, sauf sur demande. Cela arrange bien les clients, car ils sont pour l’économie du papier et la protection de la nature et des forêts. Les achats seront vérifiés, soit sur téléphone, par courrier électronique ou sur compte fidélité. Anthony Landais, manager chez Intermarché Talence en Gironde, explique que les clients peuvent leur présenter le ticket dématérialisé sur leur smartphone. Cela permettra de retrouver la preuve de l’achat sur les logiciels, pour pouvoir rembourser l'acheteur et/ou échanger son produit. La carte de fidélité peut être aussi présentée pour retrouver toutes les transactions qui ont été effectuées avec celle-ci. La mesure est censée mettre un terme au gaspillage de papier, mais obligera à garder ses factures en version électronique. Au 1er avril, vous resterez en droit de demander un ticket papier et continuerez à l’obtenir pour les produits sous garantie. TF1 | Reportage E. Braem, D. Bertaud