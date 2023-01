Fin du timbre rouge : un casse-tête pour envoyer une lettre prioritaire

Les seuls timbres rouges que vous verrez dans ce reportage ont tous été retrouvés au fond d’une d’un portefeuille, ou au mieux, d’un tiroir. Le timbre rouge, qui permet d’envoyer une lettre prioritaire, a disparu, en tout cas physiquement. Nous avons essayé d’en trouver dans un bar-tabac, mais ils n’en avaient plus depuis le 1er janvier. Le timbre vert coûte 1,39 et le rouge 1,49 euro, mais on ne le trouve plus que sur Internet, sur le site de la Poste. Et il y a une surprise, car on peut imprimer du timbre vert autant que l’on veut, si on a une imprimante, on ne peut pas imprimer un timbre rouge, il est automatiquement associé à un courrier. Alors, pour les plus âgés d’entre nous, pour qui internet restent encore obscurs, c’est difficile à comprendre. Il faut dire que le courrier se fait rare, les Français que cinq lettres prioritaires par an, contre une cinquantaine, il y a encore dix ans. Le timbre rouge numérique devra faire économiser cent millions d’euros à la Poste. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Chartier