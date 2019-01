Fin des soldes : le débat relancé

C'est un secteur fragilisé par les achats sur Internet depuis plusieurs années. Il a aussi beaucoup souffert avec le mouvement des Gilets jaunes. Les commerces traditionnels d'habillements, de jouets, de chaussures sont en grande difficulté. Plus de 1200 magasins sont menacés de faillite. Pour sauver leurs activités, certains professionnels proposent de supprimer les soldes, afin de préserver leur marge. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.