Fin des supers promos : les prix vont-ils augmenter ?

Les offres comme un paquet acheté, un paquet offert ou trois pour le prix de deux, ne seront bientôt qu'un souvenir. Pour cause, la loi alimentation, adoptée mardi 2 octobre à l'Assemblée nationale, prévoit d'interdire les supers rabais. Plus de 65% des consommateurs profitent régulièrement de ces promotions qui leur permettent d'économiser en moyenne 140 euros par an et par foyer. Cette mesure va-t-elle avoir pour résultat une hausse des prix ?