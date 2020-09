Financement du terrorisme : vaste coup de filet dans l'Hexagone

La plus vaste opération antiterroriste depuis cinq ans a eu lieu aujourd'hui dans plusieurs villes de France. Vingt-neuf personnes ont été placées en garde à vue. Pendant plus d'un an, cette affaire a mobilisé des centaines d'enquêteurs de la police judiciaire autour d'un réseau de financement du terrorisme. Elle rappelle à quel point l'argent est aujourd'hui le nerf de la guerre contre le terrorisme.