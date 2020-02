Financement participatif : comment fonctionnent les cagnottes en ligne ?

Plus d'un million et demi de Français ont recours aux sites de financement participatif. Des plateformes qui permettent à des particuliers d'investir dans des projets. Ils s'appellent Kickstarter, Ulule ou encore KissKissBankBank. En dix ans, le financement participatif a aussi séduit des entrepreneurs plus traditionnels. Mais sur ces plates-forme, il y a aussi des arnaques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.