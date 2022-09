Finistère : ils veulent sauver la baleine !

Le cétacé est revenu tout près de la plage où il s'était échoué. Il y a autour de l’animal des embarcations, dont celle de l'association Sea Shepherd France. Tous se mobilisent pour tenter de repousser l'animal au large. "Les bateaux doivent se mettre entre la baleine et la côte. S'assurer qu'il ne s’approche pas avec les bruits des moteurs, les vibrations et les sons, qui vont normalement l'éloigner de nous", lance Fred Pizzol, membre de l'association. La nuit du mardi 20 septembre, ils étaient nombreux à creuser sur la plage. L'opération a duré toute la nuit et fut un succès. Maël, une habitante, était présente ce soir-là. Aujourd'hui, elle est revenue sur les lieux et ce qu'elle voit l'attriste, car la baleine s'approche à nouveau de la plage. L'inquiétude est partagée par tous les habitants de la région, qui suivent l'évolution de l'état de santé de la baleine. L'animal, qui est toujours affaibli, n'a pas pu rejoindre le large. L'association Sea Shepherd France, a annoncé en cette soirée du mercredi, qu'il faut rester sur place pour surveiller le mammifère. TF1 | Reportage M. Pirckher, L. Larvor