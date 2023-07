Finistère : le phare des mystères

La rénovation du phare de Tévennec, c’est un chantier dans une zone maritime parmi les plus difficiles au monde. Elle requiert des prouesses techniques et des expériences humaines hors du commun. Nous sommes à l’extrême pointe du Finistère. La mission des équipes ce matin-là, c’est d'acheminer des poutres de huit mètres de long sur le rocher. C’est un défi, notamment pour le pilote, concentré, des rotations à effectuer en surplomb du Raz de Sein. Au-dessus du minuscule rocher, le pilote n’a aucune visibilité verticale, Pierre est son guide. L’hélicoptère est en vol stationnaire. Une précision telle que des poutres peuvent être positionnées dans la charpente. Il y a quelques mois, le maître d'œuvre, Jean-Charles fut l’un des premiers à rouvrir la porte de cette maison phare, ému de découvrir l’intérieur. Depuis, deux menuisiers charpentiers, anciens compagnons du devoir travaillent et vivent sur place. Désormais, ils y passent leurs semaines seuls. TF1 | Reportage G. Bellec, S. Humblot