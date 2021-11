Finlande : bienvenue à Lappeenranta, la ville du futur

Il existe en Finlande une ville où on vit déjà dans le futur. Une société idéale où l'on polluerait beaucoup moins. À Lappeenranta, cela commence avec les gestes les plus simples, comme trier ses déchets. Chez les Kallonen, il a fallu quelques aménagements en installant un compost dans le jardin. "La quantité de déchets organiques est tellement importante, alors faire du compost, c'est une jolie façon de les réutiliser. Ça profite à notre jardin et ça marche très bien. Grâce à ça, on fait pousser plein de choses comme des tomates", explique Tommi Kallonen. De quoi réduire considérablement les déchets ménagers. Quant aux emballages, ils doivent être triés dans sept poubelles différentes. Ainsi, 100 % des déchets de la ville sont recyclés. Et pour être plus vertueux, la municipalité aide ses habitants à prendre conscience de leur empreinte carbone et les conseille pour radicalement changer leurs habitudes. "Grâce à ce programme, on a converti notre voiture au bioéthanol. Ça fait chuter nos émissions de CO2. Et puis on a aussi installé des panneaux solaires sur le toit de la maison", indique Tommi Kallonen. De nouvelles habitudes adoptées par les particuliers et par les professionnels aussi. Une restauratrice proposait ses menus sous forme de buffet, mais la mairie lui a conseillé d'arrêter. C'est 30% de gaspillages alimentaires en moins. Et question approvisionnement, elle n'achète plus que des produits locaux et de saison. Voilà comment les 73 000 habitants sont invités à jouer le jeu de l'écologie. La ville n'utilise que des énergies renouvelables produites grâce à des éoliennes et une centrale alimentée par les déchets industriels. Elle fournit 85 % du chauffage. Plus personne n'utilise d'énergies nucléaires ou issues du charbon. Ainsi, Lappeenranta se hisse aujourd'hui parmi les villes d'Europe les plus vertes du monde. Et elle se fixe des objectifs très ambitieux. Découvrez dans la vidéo en tête de cet article la suite de ce reportage.