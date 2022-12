Finlande : Noël au pays des rennes

Notre voyage commence sous le soleil d'Helsinki, la capitale finlandaise. Celui qui ne brille que quatre heures dans la journée et ne réchauffe pas. Il fait -4°C, pas de quoi dissuader certains Finlandais de piquer une tête dans une eau glacée. En partant, nous nous attardons un peu sur une colline enneigée en plein cœur de la ville. Il ne s'agit pas d'un abri anti-atomique, mais d'une église évangélique creusée à même la roche. Sur le chemin vers Rauma, on aperçoit des maisons en bois du XVIIIe siècle sur les bords de la route. Grâce à ces constructions, la vieille ville est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. A la tombée de la nuit, on se croirait dans un conte de Noël. Nous avons rencontré une famille française qui vit dans la région depuis deux ans. Elle nous montre les petits secrets de la ville. Nous ne sommes pas encore le 24 décembre. Mais pour les Finlandais, en cette période, c'est un peu Noël tous les jours. Après Rauma, nous nous dirigeons vers Oulu sur la côte, une ville réputée pour ses universités et ses vélos. Mais nous avons choisi la marche nordique. Sur les plages, le paysage est saisissant comme suspendu dans le temps. Nous repartons après pour Ranua, à la chasse aux aurores boréales, le spectacle le plus attendu en Finlande. Enfin, nous avons terminé notre voyage à Rovaniemi, officiellement en Laponie sur le cercle arctique. TF1 | Reportage L. Adda, M. Derre