Fioul : ruée sur les commandes

Il faisait 30 degrés et même plus, ce mardi, dans de nombreuses régions. Pourtant, nos compatriotes font déjà le plein de fioul pour se chauffer l'hiver prochain. Ils anticipent une hausse inéluctable du prix. En seulement deux jours, il faut compter 65 euros de plus pour mille litres. Illustration à Troarn dans le Calvados, où les livreurs de combustible sont débordés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.