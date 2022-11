Fioul : un coup de pouce pour changer sa chaudière

Tous les hivers depuis 20 ans, Valérie Giudici se chauffe au fioul. Mais depuis plusieurs mois, elle souhaite remplacer sa chaudière qui lui coûte beaucoup trop cher. Et elle va désormais pouvoir le faire. Le tout, grâce à une nouvelle aide du gouvernement appelée "coup de boost". Elle vient s'ajouter à MaPrimeRénov', une aide déjà existante. Selon elle, sans ces aides, elle n'aurait pas fait ce changement. En effet, ces coups de pouce lui permettent d'économiser environ 40 euros par mois. Mais qui peut donc en bénéficier ? Tout dépend de vos revenus. Si vous gagnez moins de 23 000 euros par an, vous pourrez toucher 10 000 euros d'aide cumulé. Si vos revenus sont en dessous de 43 000 euros par an, vous pourrez toucher 7 000 euros. L'objectif de ce dispositif est d'inciter les trois millions de ménages qui se chauffent encore au fioul à installer un équipement moins polluant. Si vous souhaitez remplacer votre chaudière au fioul, sachez que cette aide s'appliquera jusqu'à fin 2023. TF1 | Reportage M. Alibert, S. Rolland, F. Couturon