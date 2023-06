Fissures : une maison sur deux menacée par la sécheresse

C'est une maison qui, de jour en jour, montre des signes de faiblesse. Selon la propriétaire, des lézardes de plus en plus nombreuses étaient apparues à la fin de l'été 2022, après l'épisode de sécheresse intense. Depuis, elle est dans l'inquiétude. Cette habitante a donc contacté son assurance et a déposé un dossier en mairie. Et elle n'est pas la seule à avoir des maisons qui présentent des fissures. Dans le village de Bouc-Bel-Air niché entre Marseille et Aix-en-Provence, les dossiers se multiplient. "Pour la sécheresse 2022, près de 112 demandes ont été enregistrées, suite à des dégâts sur leur habitation", rappelle Yann Pertuis, adjoint au maire (LR) en charge de l'urbanisme. Ces dossiers ont permis à la commune d'être reconnue en état de catastrophe naturelle au début du mois de mai. Et ça n'est que le commencement d'une longue procédure, car le travail des assureurs est plus compliqué qu'on ne le pense. Une bataille que Joëlle Bernardy , propriétaire d'une maison à Bouc-Bel-Air, a menée en 2017. Mais, aujourd'hui, les fissures réapparaissent. Elle est résignée. TF1 | Reportage A. Portron, L. Huré, H.P. Amar