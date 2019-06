Flamanville : nouveau coup dur pour l'EPR

Cela devait être le fleuron, la vitrine de notre savoir-faire en matière de nucléaire. La centrale nouvelle génération de Flamanville devait être inaugurée en 2012, mais sa mise en service a été repoussé au mieux en 2022. La cause, plusieurs tuyaux ne répondent pas aux normes de sécurité doivent être refaits, et huit d'entre-eux sont difficilement accessibles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.