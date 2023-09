Flambée de la taxe foncière : les contribuables font les comptes

Dans une commune de Seine-et-Marne, les habitants ont eu une mauvaise surprise cette année. Leur taxe foncière a augmenté de 25%. Pour justifier cette hausse, la mairie évoque la rénovation de l’école ou des travaux de voirie, mais aussi l’abandon de la taxe d’habitation. Nous avons fait le calcul avec Jean, habitant de la commune depuis 40 ans. Il constate 598 euros d'augmentation cette année. Cette hausse, annule-t-elle les économies d’hier ? En 2019, avant la réforme fiscale, sa taxe d’habitation et sa taxe foncière s'élevaient à 3 283 euros au total. Cette année, il paiera 2 684 euros. L’économie d’impôt reste importante, 599 euros. Nous avons souhaité comparer avec l’une des villes où la taxe foncière a le plus augmenté, plus 44% à Meudon, dans les Hauts-de-Seine. Jean-Philippe a sorti sa calculette. De 3 513 euros payés au total en 2020, sa facture s’élève à 1 880 euros cette année, soit 1 633 euros d'impôts en moins. Avec une augmentation de 7% minimum sur tout le territoire, la taxe foncière a connu cette année sa plus forte hausse depuis 40 ans. TF1 | Reportage E. Payro, T. Valtat, F. Couturon