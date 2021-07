Flambée de l'épidémie : le masque obligatoire est-il la solution ?

Le masque est de retour à Toulon. Et comme dans 57 autres communes du Var, il sera à nouveau obligatoire en extérieur dès vendredi 23 juillet 2021. Ce retour du masque n'est pas une bonne nouvelle pour les touristes comme pour les habitants. Cette obligation intervient alors que le nombre de cas explose dans ce département très touristique. On en a enregistré plus de mille en une semaine. Serge Jacob, secrétaire général de la préfecture du Var, explique que le département suit au quotidien le taux d'incidence. Cet indicateur a doublé en l'espace d'une semaine. Il rappelle qu'il faut absolument casser les chaînes de contamination. Le Var n'est pas le seul département où le masque fait son grand retour. Face à la reprise épidémique, plus d'une vingtaine d'autres l'imposent à nouveau dans certaines de leurs rues, pour ne citer que l'Hérault, la Charente-Maritime ou encore Meurthe-et-Moselle. Mais l'obligation de porter le masque est-elle efficace pour enrayer la circulation du virus ? Éléments de réponse dans la vidéo associée à cet écrit.