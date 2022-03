Flambée des carburants : vos solutions pour payer moins

Actuellement en intérim, Thomas Concalves-Suarez parcourt 45 kilomètres par jour. Son budget essence a augmenté de 50 euros par mois. Au volant, il adopte désormais une conduite plus économe. Il évite les démarrages brutaux et roule plus lentement. Le week-end, il laisse sa voiture au garage. Trouver des solutions, c'est aussi dénicher la station la moins chère de la région. Et à Montigny-sur-Loing (Seine-et-Marne), elle se situe au fond d'une rue pavillonnaire. Un garage indépendant, une petite station service d'ordinaire peu fréquentée. Les cuves ne sont remplies qu'une fois tous les dix jours. Résultat, le prix affiché n'a pas encore subi les dix centimes de hausse de la semaine dernière. Une bonne affaire pour un automobiliste croisé par nos journalistes. Cette adresse se transmet de bouche à oreille. Les clients font parfois plus de 20 kilomètres pour faire le plein. Et le téléphone n'arrête pas de sonner, car ils comparent les prix avant de se déplacer. Et Thomas Turpin, le directeur du garage automobile Turpin à Montigny-sur-Loing (Seine-et-Marne), nous le confirme. Ces quelques centimes sont importants pour les clients. Pour certains, économiser, c'est savoir anticiper et remplir un réservoir déjà presque plein. Autre moyen de limiter les frais, le covoiturage. Un étudiant rencontré par nos journalistes parcourt 45 kilomètres par jour. Il ne peut plus se permettre de dépenser à lui seul 300 euros par mois de carburant. Loin des villes, la voiture est indispensable. Ainsi, les zones rurales se transforment pour les automobilistes en royaume de la débrouille. T F1 | Reportage L. Romanens, S. Humblot.