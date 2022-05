Flambée des prix de l'énergie : ruée sur les panneaux solaires

Pour cette famille à Monchecourt (Nord), le tout dernier panneau solaire est fixé sur le toit. Arnaud Chatelain les attendait depuis quatre mois. Il découvre enfin les résultats. Faire des économies en énergie est sa principale motivation. Les panneaux solaires et ses poids lui ont coûté 15 000 euros. Mais grâce à cet investissement, il va se mettre à l'abri des variations de tarifs. Comme lui, de plus en plus de Français choisissent les panneaux solaires, plus 64% en douze mois. C'est une aubaine pour les installateurs comme Nicolas Chireuil. Son activité est en pleine croissance. Et pour faire face à cette hausse de la demande, il cherche actuellement à recruter cinq techniciens. Chez un autre fabricant près de Nantes, on constate la même chose. En terme d'installation, de nouveaux clients arrivent depuis le début de l'année. Cette affluence s'accélère avec la guerre en Ukraine. Simon Bernard, directeur de l'entreprise, a anticipé les besoins. Il a investi dans une nouvelle machine plus performante afin de quadrupler la capacité de production. Une bonne nouvelle pour tout le secteur qui envisage un changement des habitudes durables. TF1 | Reportage V. Lamhaut, M. Giraud, B. Agirbas