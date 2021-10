Flambée des prix des carburants : le covoiturage revient en force

Depuis un mois, lorsqu'elle prend sa voiture, Cassandra, étudiante de 23 ans, fait un léger détour avant de se rendre à l'école. Elle raccompagne Manon, une autre étudiante de son établissement. Les deux font du covoiturage, seule option pour économiser quelques euros face à la flambée des prix de l'essence. "J'ai deux pleins par mois à 70 euros. C'est énorme. Après le loyer, c'est ma deuxième plus grosse dépense au niveau de mes charges", explique-t-elle. Pour être équitable quant aux frais, chaque semaine, elle alterne deux voitures pour se rendre en cours. Grâce à cela, elle divise par deux le budget alloué aux carburants. Pour Manon, alternante, qui gagne 840 euros par mois, sans cette astuce, il faudrait faire un trait sur beaucoup de loisirs. Longtemps limité aux longues distances, le covoiturage s'invite donc dans les trajets du quotidien. Chiffre à l'appui, le leader du marché compte 40 000 nouveaux inscrits chaque semaine. Mais pour Bruno, l'option n'est pas envisageable, il habite dans un village isolé et parcourt 50 km par jour. Il en fait deux par mois. Et aucun de ses collègues n'habite proche de chez lui. Alors, pour faire baisser la facture, il a dû s'adapter. Seule solution, dans une région où quel que soit le déplacement, la voiture est indispensable.