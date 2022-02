Flambée des prix : des devis d'artisans plus courts

Tous les jours, c'est devenu une habitude pour ce plombier chauffagiste. Refuser toutes les prestations situées à plus de 50 kilomètres de son secteur. 50 à 60 interventions déclinées par mois, car le prix des trajets est devenu trop élevé pour être rentable. Conséquence : son activité a chuté de 15% cette année. Une hausse de carburant à laquelle s'ajoute celle des matières premières. Des tuiles par exemple. Dans cette entreprise de travaux de couverture, le prix de ce type de plaque a flambé. On est passé de 41,83 € à 49,34 €/m². Un prix qui continue d'augmenter de 10% tous les mois. L'entreprise n'a pas eu le choix. Désormais, ses devis ne sont plus valables trois mois, mais un mois seulement. Et passé ce délai, ils sont, la plupart du temps, revus à la hausse. Des artisans de plus en plus inquiets face à ces hausses permanentes. Ils craignent que trop de clients ne finissent par reporter leurs travaux. TF1 | Reportage T. Leproux - G. Thorel - C. Moutot