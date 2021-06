Flambée des prix des matières premières : nos courses vont-elles nous coûter plus cher ?

Et si vos prochaines courses alimentaires vous coûtaient bien plus cher ? Plus 9% le prix du sachet de salade, 11% sur vos produits laitiers préférés, des pâtes 8% plus cher, et même 50% d'augmentation sur votre huile de cuisine. Rassurez-vous, ces hausses ne sont pas encore actées, c'est l'industrie agroalimentaire qui les demande. Et cela, pour compenser la flambée du prix des matières premières. Mais à quel point les industriels sont-ils touchés ? Kühne, l'un des plus gros fabricants de condiments européen, a accepté de nous répondre. On y fabrique de la moutarde vendue en grande surface. Premier ingrédient, les graines de moutarde, elles sont 20% plus chers que d'habitude. Le deuxième ingrédient, c'est de l'huile de tournesol qui augmente de 60, 70 parfois même jusqu'à 100% . "Ça a une conséquence très importante sur le coût de revient du produit", explique son président, Michel Liardet. Et comme le plastique, le bois et le carton sont, eux aussi, de plus en plus cher, l'emballage des pots de moutarde fait également grimper la note. Cette inflation touche toutes les matières premières partout dans le monde, parce qu'en Chine et aux États-Unis, la reprise économique tire vers le haut. Ensuite, une météo capricieuse a perturbé les récoltes. Et une partie de la main-d’œuvre mondiale est toujours confinée et non disponible. Certains produits sont donc plus rares et très chers. L'industrie agroalimentaire demande une hausse moyenne de 9% des prix en rayon. Les dernières discussions entre les industriels et la grande distribution sont terminées il y a trois mois seulement. Exceptionnellement, de nouvelles négociations pourraient s'ouvrir dans les prochaines semaines.