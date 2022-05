Flambée record des prix en Espagne

De tous les produits alimentaires, celui-ci détient le record de la plus forte inflation : l'huile d'olive. Son prix a augmenté de 27% en un an. "C'est de la folie ! C'est la base de la cuisine, ça affecte tous les foyers". Au moment de faire ses courses, les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là. Les tomates ont pris 10% en un an et les fruits frais 9% en moyenne. Pour du fromage et du jambon, il faut débourser au moins 3% de plus qu'en 2021. Certains doivent se priver des choses qu'ils pouvaient s'offrir avant. Une récente étude a calculé que cette année, chaque foyer espagnol dépensera 500 euros de plus seulement en aliments de première nécessité. Et l'on ne compte même pas, ici, le prix du carburant qui s'est aussi envolé. Hausse de 30% pour l'essence et 35 pour le diesel. Les transports routiers se sont mis en grève pendant plus de 15 jours pour protester contre la hausse du prix de l'essence. Pour calmer la grogne, le gouvernement espagnol a annoncé une remise à la pompe exceptionnelle de 20 centimes par litre pour tous les conducteurs jusqu' au 30 juin.Dans les stations où l'on frôle voire dépasse les 2 euros le litre, le passage à la caisse reste pénible. "Avant je faisais le plein pour 60 euros. Aujourd'hui, cela me coûte 80 euros". Les effets de la flambée des prix de l'énergie sont ressentis jusque dans le métro de Madrid. Pour faire des économies d'électricité, la fréquence des trains a été réduite de 10%. Une stratégie qui a permis de ne pas augmenter les prix des tickets et des abonnements. TF1 | Reportage J. Garrel, L. Caboche