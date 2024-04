Flamme olympique : c'est parti pour un voyage de trois mois

Elle brûle enfin. Et avant même la cérémonie d'ouverture, elle attire la lumière sur les Jeux. Ce matin du 16 avril, à Olympie, la Flamme a entamé le long voyage, qui la mènera jusqu'à Paris. Laure Manaudou est la première Française à avoir eu l'honneur de la porter. Quelques minutes seulement, elle doit la confier au relayeur suivant. Jusqu'au 26 juillet prochain, 10 000 personnes se succéderont pour porter la torche. Dix jours durant, la Flamme fera le tour de la Grèce, avant son embarquement dans le port d'Athènes, le 27 avril. Direction, Marseille, sur le Belem, où elle arrivera le 8 mai, avant 68 étapes, partout en France parmi lesquelles Avignon. Le département possédait 400 barrières de sécurité. Le directeur adjoint des services techniques, Stéphane Rico et son équipe ont dû s'en procurer 4 500. Dans le centre-ville, la réfection de la gare, prévue de longue date, doit désormais s'achever pour accueillir le relais de la Flamme. Pour qu'elle pause dans le Vaucluse, le département a versé 180 000 euros aux Comités d'organisation. Et la ville en a investi, environ 300 000, pour être à la hauteur de l'événement, mais aussi pour plus de fréquentations. TF1 | Reportage S. millanvoye, P. Géli, E. Duboscq