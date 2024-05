Flamme olympique : embarquement imminent

Quelques mètres avant la passion, on entend presque battre à l'unisson dix mille cœurs dans le stade Panathénaïque d'Athènes. Et puis, ce sont deux mains qui se rejoignent, Tony Estanguet brandit une flamme, qui devient aussitôt française. Dans l'immense stade, c'est la plus française des chanteuses grecques, Nana Mouskouri, qui à 89 ans, a fait le pont entre les deux pays, pour entonner après la Marseillaise, l'hymne à la liberté grecque. La cérémonie rassemble les gestes et les rites les plus anciens et elle convoque aussi les nouvelles générations, comme les jeunes élèves du Lycée français d'Athènes. Nikos Aliagas, le maître des cérémonies, a lui aussi le sentiment d'avoir vécu un moment unique. Le voyage de la Flamme commencera dans une lanterne, scrutée avec beaucoup d'attention par sept visages français dans les tribunes. Puis, embarquement demain à bord du célèbre trois-mâts, avant d'être accueilli à Marseille le 8 mai par celui dont on vient de dévoiler l'identité, Florent Manaudou, qui sera le premier porteur de la Flamme sur le sol français. TF1 | Reportage F. Leenknegt, S. Millanvoye