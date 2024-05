Flamme olympique : le choix de Jul fait débat

Après des semaines de mystère, c’est donc Jul, célèbre rappeur marseillais qui a été choisi pour allumer le chaudron sur le Vieux-Port, acclamé par la foule. Star de toute une génération, Jul est le plus gros vendeur de l’histoire du rap français. Mais certains s'interrogent. Fallait-il l’inviter à un tel événement sportif et populaire ? Un chanteur dont les chansons évoquent sa consommation de cannabis. Certains athlètes regrettent ce choix. Sur les réseaux sociaux, certains qualifient même la présence sur scène du rappeur de “honte”. À Marseille, la venue du chanteur fait la une des journaux. C’est en fait le Comité Paris 2024 qui a pris cette décision. Son président Tony Estanguet assume. Sur Twitter, Gabriel Attal, très enthousiaste, a même repris les paroles du rappeur. Le “J”, c’est-à-dire Jul, c’est le “S”, comprenez le sang, la famille. Était-ce pour intéresser les plus jeunes aux Jeux olympiques ou une forme détournée de communication politique ? Selon nos informations, Emmanuel Macron était, en tout cas, au courant de ce choix. TF1 | Reportage D. De Araujo, S. Millanvoye, G. Vuitton