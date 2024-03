Flamme olympique : un parcours sous haute surveillance

Le porteur de la Flamme olympique est acclamé comme un héros. La torche a beau être éteinte, et le relais, une répétition générale avant le jour J, les premières groupies sont là. Pour clément, gendarme et chef de peloton motorisé, c'est l'expérience d'une vie, un grand honneur et une grande responsabilité. Pour l'aider, 18 coureurs entourent le porteur, juste derrière lui, un gardien de la Flamme dont le rôle est de protéger, coûte que coûte, la torche. Ce 22 mars après-midi, c'est Caroline, brigadier-chef de la police de Lyon, qui en a la mission. Voilà des semaines qu'elle s'y prépare. Nous l'avons rencontré la veille du test. "Il est primordial de prendre soin de la Flamme et de veiller à ce qu'elle ne s'éteigne jamais...", nous confie-t-elle. Pour éviter le moindre accident, plusieurs centaines de gendarmes, policiers, pompiers, et militaires seront mobilisés. Le jour J, le GIGN et brouilleurs anti-drones seront aussi présents pour que la Flamme traverse les 400 communes françaises sans aucun accroc. TF1 | Reportage L. Cloix, C. Biet, D. Bordier