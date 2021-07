Fléau du bruit : comment baisser le volume ?

Klaxons, trafics routiers, chantiers, problèmes de voisinage... La pollution sonore affecte 25 millions de Français au quotidien. Et le niveau de décibels peut monter très haut, avec 90 décibels pour les engins de chantier et jusqu'à 100 pour les deux-roues. C'est le double de la norme recommandée par les médecins. Les transports restent les principaux responsables de ces nuisances sonores. Pour Laurianne Rossi, députée LaREM des Hauts-de-Seine, c'est d'abord sur eux qu'il faut agir. Il faut réduire le bruit à la source. C'est ce que nous essayons de faire avec le bruit des transports avec la motorisation des véhicules, la vitesse des véhicules, les zones à faibles émissions et les radars sonores. Ces radars sont déjà expérimentés. C'est le cas dans une rue très fréquentée à Paris. Mais il ne s'agit pas tout à fait d'un radar sonore. Il s'agit plutôt d'un capteur qui détecte les véhicules trop bruyants. Pour Fanny Mietlicki, directrice de Bruitparif, "ce type de capteur pourrait évoluer vers un objectif de sensibilisation des conducteurs". À terme, ils pourraient devenir de vrais radars, avec une amende à la clé. Comme ceux qui flashent sur les autoroutes quand la vitesse autorisée est dépassée.