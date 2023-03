Flèche de Notre-Dame : répétition générale pour les charpentiers

Quatre tours de béton qui figurent les quatre piliers au centre de la Cathédrale, et dans l'air des poutres d'une tonne et demie. Le tabouret de la flèche, c'est-à-dire le socle de la charpente, vient d'être taillé. Et il faut faire des essais d'assemblage, un levage à blanc, comme l'explique Patrick Jouenne, gâcheur des charpentiers. Devant l'ampleur de la tache, quatre entreprises se sont regroupées. Et trente charpentiers œuvrent depuis plusieurs mois. La flèche de Notre-Dame de Paris conçu par Eugène Viollet-le-Duc est construite par les Compagnons charpentiers en 1859. Elle est considérée comme un chef-d'œuvre d'ingéniosité. Après l'incendie, elle sera reconstruite à l'identique. Cette structure, qui pèse 80 tonnes, sera maintenant démontée puis transportée à Paris. Elle va reprendre sa place à la croisée du transept pour le 15 avril, quatre ans tout juste, après l'incendie. TF1 | Reportage M. Izard, B. Hacala