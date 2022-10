Fleurs : vous pourrez bientôt savoir d'où elles viennent

Savez-vous d'où viennent les fleurs qui composent vos bouquets ? Près de 80 % des fleurs proviennent de l'étranger, notamment de Hollande, d’Équateur du Kenya. Les fleuristes auront bientôt l'obligation d'afficher la provenance de chaque tige. L'objectif est d'inciter les clients à acheter "Made in France", quitte à avoir moins de choix. Sommes-nous prêts à nous passer des roses du Kenya en hiver ? Frédéric Foncel, directeur Floral Nova, Libourne (Gironde) n'en est pas convaincu. Un autre argument : les fleurs françaises coûteraient plus chère. Deux jeunes horticulteurs, installés en Dordogne depuis un an, estiment que c'est faux Le problème, c'est que les producteurs de fleurs françaises ne sont pas assez nombreux pour répondre à la demande. En 40 ans, le nombre est passé de 8 000 à seulement 500 en 2022. TF1 | Reportage Y. Chambon, N. Forestier, C. Arfel