Fleury-Mérogis : que sait-on des deux détenus en cavale ?

Oubliez les évasions spectaculaires et les plans complexes, pour deux détenus, le mardi 12 septembre 2023, il n'aura suffi que d'une pause pipi. En forêt de Fontainebleau, au moins quatre encadrants et huit prisonniers sont de sortie. Prétextant une envie pressante, deux d'entre eux s'éloignent du groupe et en profitent pour se faire la malle. Deux détenus dans la nature, cela ne rassure pas vraiment les randonneurs. Le groupe était parti de Fleury-Mérogis pour une sortie de réinsertion programmée à 30 kilomètres de là. Ces activités sont réservées à des détenus au comportement exemplaire, choisis par une commission. Avec eux des coachs sportifs et aussi des surveillants de prison et des conseillers pénitentiaires, mais aucun n'est armé. Les deux hommes étaient incarcérés dans la même partie de la prison. Le premier, condamné pour trafic de stupéfiants, devait sortir en avril 2024. Son complice, détenu pour agression sexuelle et exhibitionnisme, aurait pu être libéré en décembre 2026. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage B. Guénais, A. Mersi Bakchich, F. Fernandez