"Les résultats sont tops" : Florent Pagny se confie sur sa santé et ses projets

C'est un Florent Pagny tout sourire que Gilles Bouleau accueille ce jeudi soir sur son plateau. Le succès de son livre, de sa tournée et de son album ? "Ça me fait vivre une aventure particulière. C'est l'une de mes années les plus belles, en ayant subi deux rechutes et en suivant les traitements", avoue-t-il puisqu'il continue de lutter en parallèle contre le cancer. S'il est ce soir au 20H de TF1, c'est avant tout pour saluer le soutien du public dans cette période unique dans sa vie et sa carrière. "Depuis 35 ans, je partage. Je viens dire merci parce que c'est incroyable. Je m'attendais à des jauges de 10 au 12.000 personnes, j'en avais 25 ou 30.000" Il y a encore des choses à faire, c'est super !". "J'ai fini mes rayons cet après-midi et les résultats sont top", assure-t-il à propos des traitements. "Pour la troisième fois, la tumeur disparaît. Il faut faire attention. Mais maintenant, on rentre dans le contrôle." Retrouvez son interview en intégralité dans la vidéo en tête de cet article.