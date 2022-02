Atteint d'un cancer, Florent Pagny se confie

C'était le 25 janvier dans une vidéo postée sur son compte Instagram, Florent Pagny prenait la parole et révélait être atteint d'être un cancer. Face à Gilles Bouleau ce jeudi soir, le chanteur de 60 ans a donné des nouvelles rassurantes sur cette tumeur détectée très tôt. "Je suis au stade 1 et je n’ai qu’une seule tumeur et je n'ai pas de métastases. Je n'ai rien dans d'autres organes", a-t-il expliqué. Il a profité également de l'occasion de remercier ses fans qui lui ont envoyé plusieurs messages d'amour et de soutien. Découvrez l'intégralité de cette interview dans la vidéo ci-dessus.