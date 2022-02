Florent Pagny : paroles de Français

C'était sans doute l'annonce la plus pénible de sa vie. "Je dois annuler l'ensemble de mes concerts suite à un problème de santé", a déclaré Florent Pagny sur son compte Instagram. "On vient de me diagnostiquer une tumeur aux poumons", a-t-il poursuivi. Cette déclaration difficile a-t-elle eu un impact ? "Ça donne du courage aux autres, à ceux qui ont ce genre de maladie et qui pensent que tout est fini dès qu'on leur annonce", a réagi une passante que nous avons interrogé. Et c'est d'ailleurs ce que disent les médecins. Certains nous ont raconté l'impact de cette vidéo. Des remises en question, mais aussi beaucoup d'encouragements pour Florent Pagny. "C'est un combattant, je suis sûre qu'il va au bout de son combat", disait une passante. "Tenez bon, courage et utilisez tous les moyens que la science peut mettre à votre disposition", a dit une fan. T F1 | Reportage S. Millanvoye, P. Marcellin