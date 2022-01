Florent Pagny poste un message touchant pour annoncer son cancer

"On vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon" tels sont les mots utilisés par Florent Pagny dans un message personnel à son public via les réseaux sociaux. Il annonce suspendre sa tournée pour soigner un cancer. Une sincérité bien accueillie par les Français. L'époque où la maladie était dissimulée semble s'éloigner. Avant sa disparition en 2021, Bernard Tapie avait largement médiatisé son cancer. Aujourd'hui guérie d'un cancer du côlon, Clémentine Célarié a brisé le silence dans un livre récemment publié sur son combat contre la maladie. En 2017, Johnny Hallyday révèle à son tour la présence en lui de cellules cancéreuses. Il remercie ses fans pour leurs soutiens. Les personnalités du spectacle, politiques ou médiatiques, comme Jean-Pierre Pernaut il y a peu, sont nombreuses à révéler leur maladie, mais aussi à faire part de leur victoire face au cancer, comme Fanny Leeb, fille du célèbre humoriste Michel Leeb, en rémission du cancer du sein. Un message d'espoir pour chaque malade. Rompre avec le tabou de la maladie, c'est également un encouragement à la prévention, gratuite à partir de 50 ans en France pour de nombreux cancers. T F1 | Reportage R. Goichon, B. Rey.