Floride : des îles si fragiles

L'archipel des Keys se trouve au large de la Floride. Un chapelet d'îles où certains viennent tous les soirs admirer le coucher du soleil. Ernest Hemingway y avait écrit ses plus grands chefs d'œuvres. Elles sont malheureusement aux premières loges du dérèglement climatique. Ses 1 700 petites îles sont menacées par la montée des eaux.