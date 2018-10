Floride : l'ouragan le plus puissant depuis 1992

Aux États-Unis, l'Alabama, comme la Floride, s'est réveillé dans un décor quasi post-apocalyptique ce jeudi 11 octobre. Des arbres déracinés, des maisons balayées, des routes barrées et des lignes téléphoniques coupées, en bref, les dégâts matériels causés par le passage de l'ouragan Michael sont considérables. De plus, le phénomène a fait au moins deux morts. Au vu du premier constat des dommages, le retour à la normale pourrait prendre des semaines. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.