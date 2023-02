Floride : le paradis des lamantins

Dans les eaux douces de Floride, nage un animal bien plus massif que l'alligator. Pour l'apercevoir, il faut avoir les yeux bien ouverts. Et scruter attentivement la surface de la rivière de la surface de la rivière de Cristal comme on l’appelle ici. En naviguant un peu plus loin dans la rivière, une courbure à la surface de l’eau attire notre attention. Et soudain, devant nos yeux, toute une famille de lamantin. L’eau est trouble, difficile de voir à plus d’un mètre. Brusquement, un lamantin nous frôle. Et quelques instants plus tard, un autre passe si près qu’il manque d’emporter avec lui la sangle de notre caméra. Leurs grandes nageoires caudales leur donnent des allures de sirène, avec un léger embonpoint tout de même. Impressionnants mais complètement inoffensifs, ces mammifères sont surnommés les vaches de mer. Problème, la région a beau être encore le paradis des animaux, comme les pélicans ou les dauphins. Les lamantins, eux, disparaissent à une vitesse alarmante. Moins de nourritures, les lamantins ne sont pas épargnés non plus par les hélices de bateaux et les hivers plus rudes en Floride ces dernières années. Quand l’eau est inférieure à 20 degrés, les lamantins survivent difficilement. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. de Precigout, A. Ponsard