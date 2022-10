Floride : l'ouragan Ian emporte tout sur son passage

C'est un sauvetage au péril de leur vie. À Fort Myers, en pleine tempête, des hommes sauvent un automobiliste dans plus d'un mètre d'eau. Dans cette ville côtière, le front de mer a été complètement inondé. Conséquences, même à l'intérieur, il est impossible de se sentir en sécurité. L'eau vient taper au carreau qui menace de céder. Comme dans un film catastrophe, les vagues ont éventré les murs. Des milliers d'habitations ont été inondées. Sous les yeux des riverains se déroulent des scènes hallucinantes. L'ouragan Ian a submergé la Floride. Des toits sont balayés par des rafales de vent à 250 km/h. Les arbres ne résistent pas non plus. Un vent si fort qui cloue les oiseaux au sol. Les équipes d'un zoo ont même mis leur flamant rose dans les toilettes pour les sauver. Ian est l'un des pires ouragans avoir frappé la Floride. L'eau est montée très vite. En moins d'une demi-heure, elle a inondé une rue. Alors, même les pompiers n'y échappent pas. Le moteur de leur camion s'est noyé, ils abandonnent le véhicule. Une habitante calfeutrée chez son voisin filme les dégâts. Son refuge aussi est inondé. Les dégâts n'ont pas encore été estimés. Mais les dernières images, filmées après le passage de l'ouragan ne laissent aucun doute. Les ravages sont considérables. TF1 | Reportage F. Litzler, G. Sellem