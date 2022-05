Floride : un passager fait atterrir d’urgence un avion

Peu après le départ d'un Cessna 208 de Marsh Harbour aux Bahamas, le pilote de l'avion se sent mal. Un passager le remplace dans le cockpit. Il n'a aucune expérience de vol, mais parvient quand même à contacter la tour de contrôle. Son calme est à peine croyable. "J'ai une situation compliquée ici, mon pilote est en train de faire un malaise. Je n'ai aucune idée de comment piloter un avion", entend-on à la radio. La tour de contrôle le guide, le pilote amateur s'exécute. Son arrivée à l'aéroport a été filmée. Il faut logiquement des dizaines d'heures pour maîtriser un appareil comme celui-ci. Pourtant, l'apprenti pilote parvient à effectuer un atterrissage, quasi-parfait. Une fois posé, une dernière question le taraude tout de même. ”Je ne sais absolument pas comment je peux arrêter l'avion !“. Tout finit bien, l'opérateur de la tour de contrôle, incrédule, fait part de son soulagement à un pilote professionnel à proximité. L'opérateur de la tour de contrôle a témoigné sur les télévisions américaines. “Il m'a dit qu'il voulait rentrer chez lui ce soir, pour voir sa femme enceinte. Je savais que s'il gardait l'avion, le nez pointé vers le bas, et qu'il restait calme, il aurait toutes les chances de s'en sortir", déclare-t-il. Le pilote professionnel victime du malaise, lui, a été transporté à l'hôpital. Son état de santé n'a pas encore été communiqué. T F1 | Reportage A. De Précigout, A. Ponsard, C. Etorré