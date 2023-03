Floride : une petite fille meurt d'overdose dans un Airbnb

C'était leur première vacance d'après-covid. Ils allaient faire une semaine de repos en Floride. Cela fait moins de quatre heures de vol depuis leur domicile en Guadeloupe. Le couple de Français, accompagné des enfants, a loué sur Airbnb une maison située à Palm Beach. Quelques heures après leur arrivée, la plus jeune de leur fille, Enora, 19 mois, ne se réveille pas après une sieste. "On découvre que notre fille est morte, tout simplement, à 15 h.", raconte le père Boris Lavenir. "On a cru que c'était la mort subite du nourrisson et rien ne nous laisse imaginer que le danger pouvait être dans cette maison-là", témoigne Lydie Lavenir, mère de la victime. L'autopsie finit par démontrer qu'Enora est morte d'une overdose de fentanyl. C'est une drogue cent fois plus forte que la morphine. "Dès que j'ai lu, je suis allée sur Google. J'ai rentré le mot fentanyl parce que je voulais savoir ce que c'était.", raconte la mère. Méconnu dans l'Hexagone, le fentanyl fait des ravages aux États-Unis. Une toute petite dose suffit à tuer un adulte. Les parents d'Enora ont décidé de porter plainte contre la plateforme de location négligence. Mais l'enquête piétine. Propriétaire de la maison, anciens locataires, plateforme de location... Toutes les parties se rejettent pour le moment la responsabilité. TF1 | Reportage A. De Précigout, D. Lansade, M. Derrien