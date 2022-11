Foie gras, huîtres... l'inflation s'invite pour les fêtes

À deux mois de Noël, à quoi ressemblera votre table de fête ? Faudra-t-il adapter le menu ? Les prix de tous les produits phares du réveillon vont augmenter. Compter 25 centimes de plus par tranche de saumon. Le champagne, lui, va augmenter de 5%, 30% pour le foie gras. La douzaine d'huîtres, enfin, vous reviendront au moins un euro plus cher. Pas de quoi vous surprendre ou vous décourager. "Je ne suis pas étonné. Après, ça reste quand même un moment de fête. Donc, je pense qu'on va faire un effort", déclare un chef de famille. Cette hausse s'expliquer par l'inflation et la flambée généralisée des coûts pour les producteurs. "Plastique, bois, tout à prix au minimum 30%. Sachant que là, on est carrément à 100%", explique Cyril Foucaud, ostréiculteur. En un an, le prix des structures en métal, que vous verrez dans la vidéo en tête de cet article, a doublé. Même en rognant sur ses marges, Cyril n'a pas d'autre choix que de faire payer plus cher à ses clients la douzaine d'huîtres. Côté consommateur, pas question de se priver. Il faut plutôt s'adapter. "Chacun apportera, l'une le saumon, l'autre le foie gras. Moi, je m'occuperai du plat principal et du dessert", confie une dame. "On diminuera les quantités, mais il y en aura quand même sur la table", ajoute une autre. Un conseil, pour économiser sur les aliments à longue conservation, comme le foie gras, achetez dès maintenant. TF1 | Reportage L. Poupon, Y. Chambon, A. Vieira